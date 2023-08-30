Körfez Eşref Bitlis Caddesi yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla göz dolduruyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Körfez ilçesine de prestij caddeler kazandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Körfez Güney Yan yolda bulunan Eşref Bitlis Caddesi’ne baskı beton kaldırımı yapan ekipler, Akşemsettin Caddesi’ne kadar olan 2 bin 200 metrelik kısmı ise dekoratif aydınlatma direkleriyle donatarak, bölgede görsel bir zenginlik oluşturdu. Trafiğe engel olmamak için gece geç saatlerde de aşınma asfalt serimi yapılan Körfez Eşref Bitlis Caddesi yaya ve araçlar için konforlu ve güvenli bir hale getirildi. Çalışma dahilinde, Eşref Bitlis Caddesi güney yan yolda D-100 üzerindeki trafik yükünü azaltacak ve kent içi ulaşıma büyük fayda sağlayacak hat 41 için de durak cebi çalışması yapıldı.

ÜST YAPI ÇALIŞMASI TAMAM

Elektrik orta gerilim hattının yer altına alınarak estetik bir görünüm kazandırılan Eşref Bitlis Caddesi’nde üstyapı çalışmaları tamamlandı. Işıl ışıl estetik bir görünüme kavuşan Eşref Bitlis Caddesi, yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla göz dolduruyor. Körfez Akşemsettin ve Cumhuriyet Bulvarının üstyapısını tamamlayarak her iki noktayı da modern bir görünüme kavuşturan Büyükşehir, Eşref Bitlis Caddesi’nde de çalışmalarını noktaladı.