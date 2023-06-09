İzmit Körfezi’ni temizlemeye yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir, denizi kirletmek isteyen gemilere de geçit vermiyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’ni temizlemek için yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi’ni kirletmek isteyenlerle mücadeleye de devam ediyor.

Deniz uçağı ile Körfezi denetleyen Büyükşehir, bu kapsamda Delonix isimli Liberya Bandıralı tankerin denizi kirlettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede Palm Yağı yüklü olan tankerin tahliye esnasında tankların havalandırma deliğinden Palm Yağının önce güverteye ve sonrasında da denize döküldüğü ve deniz kirliliğine sebebiyet verdiği anlaşıldı.

Deniz kirliliğine ilişkin önlem alınması sağlanarak temizlik çalışmaları başlatan Büyükşehir, tankere cezai işlem uygulanması için Türkiye Çevre Ajansı’na (TÜÇA) bilgi verdi.

TÜÇA tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ilgili tankere verilecek ceza kesinleşecek.