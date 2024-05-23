Büyükşehir tarafından yenilenen Körfez Mevlana Caddesi’nde termoplastik yol çizgileri çekilerek trafik güvenliği sağlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde çalışmasıyla yepyeni ve modern görünüm kazanan Körfez Mevlana Caddesi son haliyle göz kamaştırıyor. Mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez ilçenin prestij caddelerinden biri haline gelen Mevlana Caddesi’nde son olarak yol çizgi çalışması yapıldı. Yol ve yaya geçidi işaretlemelerinde kullanılan yüksek performanslı termoplastik yol çizgileri, trafiği düzenli hale getirmenin yanı sıra sürücülerin gece ve gündüz şeritlerini ve yaya geçitlerini daha rahat görme özelliği taşıyor.

PRESTİJ CADDE DÜZENLEMELERİ

Körfez Mevlana Caddesi’nde mineral tretuvar yaya kaldırımlar yapıldı. Elektrik hatlarının yer altına alındığı Mevlana Caddesi dekoratif aydınlatma direkleriyle donatıldı. 1 kilometre uzunluğundaki caddenin asfaltı da yenilendi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Mevlana Caddesi, Derince Yenikent Mahallesi ile Körfez Çamlıtepe Mahallerine ulaşımın sağlandığı son derece işlek bir lokasyonda bulunuyor. Mevlana Caddesi mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez’in prestij caddelerinden biri haline geldi. Yapılan çalışmalar bölge sakinlerinden tam not aldı.