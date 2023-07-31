'Körfez'in İki Yakası Bir Araya Geliyor' Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, Kocaeli Büyükşehir, Gölcük ve Derince belediyelerinin iş birliğinde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hafta sonunda yapılan Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, Derince sahilinden başlayarak Gölcük Değirmendere sahilinde sona erdi.

İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir araya getiren açık yüzme yarışında heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışın startını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’İzmit Körfezi, uluslararası yarışmaların da yapıldığı bir su sporları merkezi haline gelecek’’ dedi.

KIYASIYA REKABET YAŞANDI

144 kadın olmak üzere 583 sporcunun katıldığı etkinlikte 28 kategoride, 2 bin 650 metrelik parkurda kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışmada 28 dakika 41 saniyelik sonuçla erkekler genel klasmanında Muhammed Yavuz Selim Oğuz, kadınlar genel klasmanda ise 30 dakika 37 saniye ile Zeynep Çelik birinci oldu.

Büyük heyecana sahne olan yarış Derince sahilinden start aldı. Koşarak denize atlayan sporcular 2 bin 650 metreyi kulaçladı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile UMKE herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına hazır bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yarışları yerinde izledi

Yarışların geleneksel hale geldiğini belirten Başkan Büyükakın, “İki yakada Derince'den Gölcük'e yüzücülerimiz her sene buradan yüzerek geçiyorlar. Bu sene 11 farklı ilden 600 civarında sporcunun katılımı var. Geçen seneye göre katılımda da % 50 civarında artış var. Zaman içinde körfezin su sporlarının her türünün merkezi haline geldiği bir vizyon doğrultusunda çalışıp ilerliyoruz. Bugün açık su yüzeme yarışları gerçekleştiriliyor ve hem Türkiye'de farklı farklı illerden katılımcı olması hem de katılımcı sayısının artması oldukça sevindirici bir gelişme. Zamanla bu çok daha geniş katılımlı bir açık su yüzme yarışmasına doğru yol alacak. Hatta uluslararası boyutlarda bu yarışlar gerçekleşecek” şeklinde konuştu.