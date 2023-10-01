Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesinde çalışmalarda sona yaklaşılıyorKOCAELİ (İGFA) - Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesinde çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Bölgeye meydan kazandırma amacıyla yapılan, çevre ve peyzaj düzenleme projesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ile yürütülüyor. Mehmet Akif Ersoy Cami ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nı bütünleştirerek şehir meydanına dönüştürecek proje tamamlandığında; 8 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları yer alacak. Proje bittiğinde bölge sakinlerinin keyifli vakit geçireceği alanlar oluşacak.

CAMİ VE MEYDAN BÜTÜNLEŞECEK

Proje kapsamında Körfez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Cami önündeki meydanı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve caddenin güney kısmında kalan 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ile bütünleştirerek bölgeye güzel ve ferah bir alan kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 8 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması ve diğer inşa faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

75. Yıl Cumhuriyet Parkında bir adet voleybol-basketbol sahası, oturma grupları, bir adet taksi durağı, totem, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor aletleri bulunacak. Çalışmalar dahilinde Cumhuriyet Parkı bölümünde sulama alt yapı sistemi döşendi, bitki ve ağaç dikimi yapıldı. Bitkisel toprak, torf ve çim serildi. Oyun grupları, spor aletleri ve ahşap oturak montajları da bitti. Cami Meydan bölümünde ise minare gövde kalıp demir imalatları devam ediyor.

Yarımca Kent Meydanında sağlık ocağı-kafeterya-kütüphane de olacak. Bu kapsamda sağlık ocağı dış ve iç sıva, şap, seramik imalatları tamamlandı. Kapı ve doğrama montajının da son bulduğu projede, dış cephe sıva ve boya imalatları biterken, iç cephe boya imalatları devam ediyor. Ayrıca alüminyum güneş kırıcı imalatları da yapılıyor. Sağlık ocağı çevresi de yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları ile zenginleştiriliyor. Modüler oturma banklarının montaj yapım işlemi sürüyor. Ayrıca caminin iki minaresinin yapımı da proje kapsamında gerçekleştiriliyor.