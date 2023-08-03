Marmara Denizi kıyısında onlarca sahil parkını kent sakinlerine kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yarımca’da yeni bir sahil parkı yapacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yarımca’da yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Darıca’dan Karamürsel’e kadar Marmara Denizi kıyısında onlarca sahil parkını kent sakinlerine kazandıran Büyükşehir, Yarımca’da yeni bir sahil parkı yapacak.

Projelendirilen ve yeni başlayan çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yaşlılar için egzersiz alanı, yeşil alanlar ve oturma alanları yapılacak.

Ayrıca projede elektrik aydınlatma, otopark ve dinlenme alanları oluşturulacak. Beton dökülmeye başlayan projenin kısa sürede tamamlanarak Yarımca’ya kazandırılması hedefleniyor.