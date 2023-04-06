Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Kaşkaldere (95 Evler) D-100 altı kavşak ve bağlantı yolları yapımı çalışmalarına başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Kaşkaldere (95 Evler) D-100 altı kavşak ve bağlantı yolları yapımı çalışmalarına başlandı. Trafikte yaşanan sıkışıklığa neşter vuracak proje tamamlandığında Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağı bambaşka bir görünüme kavuşacak.

TRAFİĞE NEŞTER

Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı Projesi kapsamında İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokaktan Kaşkaldere Mesire Alanının batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek. Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni bir menfez inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak. Bölgede forekazık imalatı ve platform düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Eski Emniyet Müdürlüğü binası önünden Kaşkaldere alt geçidine kadar olan kısımda giriş çıkışların düzenlenmesi için ilave köprüyle alt geçidin düzenlenmesi yapılacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılacak iki açıklıklı 40 metre uzunlukta, 8.50 metre genişlikteki ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak. D-100 altındaki altgeçitte yapılacak düzenleme ile Körfez Kent ve Kaşkaldere yönüne gidilebilecek.