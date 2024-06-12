Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’in düzenlediği “Körfez’de Mehtap Turları” 22 Haziran Cumartesi, Büyük Ada Turları ise 23 Haziran Pazar günü başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında geleneksel hale getirilen ve her hafta sonu gerçekleştirilen “Körfez’de Mehtap Turları” 22 Haziran Cumartesi, Büyük Ada Turları ise 23 Haziran Pazar günü başlıyor. Binişte kent kart veya temassız kredi kartları ile ödemeler gerçekleştirilebilecek.

MÜZİK EŞLİĞİNDE MEHTAP TURU

Mehtap Turları, 22 Haziran ve 14 Eylül tarihleri arasında cumartesi günleri yapılacak. Mehtap turlarının ücretlendirmesi tam 160 TL, öğrenci ise 120 TL olarak belirlendi. Gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak.

BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK

İstanbul Büyükada turları ise 23 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında pazar günleri gerçekleştirilecek. İzmit, Değirmendere ve Karamürsel-Büyükada ücreti tam 230, öğrenci 150, Darıca-Büyükada ücreti ise tam 170, öğrenci 140 TL olacak.

BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK İRTİBAT

Büyük Ada’ya Yolculuk turunda bulunmak isteyen vatandaşlar, www.kocaeli.bel.tr veya kdu.kocaeli.bel.tr adresindeki rezervasyon sisteminden katılımlarını yapabilecek. Rezervasyonu olmayanlar tura katılamayacak.

KÖRFEZ’DE MEHTAP TURU İRTİBAT

Körfez’de Mehtap Turuna katılmak isteyen vatandaşların bilgi amaçlı, İzmit (0262 339 40 50), Karamürsel (0262 452 45 48), Darıca (0262 339 40 50) ve Değirmendere (0262 426 19 21) numaralı telefonları arayabilir.