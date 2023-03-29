Balıkesir’in Karesi ilçesinde çıkan araç yangını vatandaşlar korku gözlerle izledi.

Karesi ilçesi, Hisariçi mahallesinde çıkan araç yangını çevredeki vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları kısa süreli paniğe sürükledi. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile yangın tamamen kontrol alındı. Olayın yaşandığı yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve polis olay yerine sevk edilirken vatandaşların olay yerinde meraklı gözlerle olayı takip ettiği görüldü. Öte yandan, yangının aracın akü kısmından çıkmış olabileceği ihtimalinde durulduğu öğrenildi.