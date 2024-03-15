Milli Savunma Bakanlığı, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Korkut'un teknik özelliklerinin yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen Korkut silah sistemi aracının genel özelliklerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hsabından paylaştı.

Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve millî imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip olup, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemi olarak görev yapıyor.