İBB’ye bağlı İETT, otobüs sürücülerinin bisikletlilere karşı farkındalığını geliştirmek için eğitimlere başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşu İETT, ulaşımda bisiklet farkındalığı için eğitim çalışmalarına başladı. Bisiklet kullananların ulaşımda hissettiklerini ve otobüs şoförlerinin onlara karşı daha bilinçli yaklaşabilmeleri amacıyla iç eğitim projesi hayata geçirildi. İlk etapta 175 İETT şoförüne eğitim verilmesi hedeflenen proje kapsamında eğitimler Dünya Bisiklet gününde yapılmaya başlandı.

OTOBÜSLE BURUN BURUNA EĞİTİM

Trafik uzmanı Tanzer Kantık tarafından verilen eğitimler, teorik ve pratik uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılıyor. Teorik bölümünde sürüşle ilgili teknik bilgiler şoförlere anlatılıyor. Eğitimlerin empati ve uygulama kısmında ise otobüs şoförleri bisiklet kullanıyor. Yanlarından yakın mesafeden otobüslerin geçmesi ve korna sesine maruz kalması sağlanıyor. Böylelikle trafikte bir an için kendilerini bisikletlilerin yerine koymaları ve bisikletlilerin yaşadığı hisleri birebir deneyimlemeleri amaçlanıyor.