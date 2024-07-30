Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hali hazırda bin 185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun sağlıklı ve aile ortamında büyümelerini sağladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi temel alarak geliştirdikleri hizmet modelleriyle çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını bildirdi.

Çocukların öz aileleri ve akrabaları yanında bakılmalarının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuklara ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunduklarını belirtti. Tüm sosyal hizmetleri ve sosyal politikaları çocukların üstün yararını gözeterek yürüttüklerini belirten Bakan Göktaş, “Devlet himayesi altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor. Karşılaştıkları zorlukları devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar” dedi.

Çocukların sağlıklı ortamlarda büyüyebilmeleri amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini ve onlara yönelik farklı sosyal hizmet modelleri uyguladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, “Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı ortamlarda büyümelerine önem gösteriyoruz. Bu kapsamda 1.185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

"2 ÇOCUĞA BİR BAKIM PERSONELİ İLE HİZMET VERİYORUZ"

Bakan Göktaş, çocukların içinde yaşadıkları ortamın iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla eski koğuş tipi yuva anlayışını geride bıraktıklarını belirterek, “Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, aile ortamına en yakın ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerini hayata geçirdik. Çocuklarımız artık aile sıcaklığını hissedebileceği, yaş gruplarına uygun inşa edilen ev tipi kuruluşlarda kalıyor. Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor.” dedi.

Çocukların yaşadıkları ortamı iyileştirmenin yanı sıra bakım personelinin niteliği konusunda da ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, fiziksel dönüşüm çalışmaları ile birlikte personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata geçirdiklerini belirterek, 2002 yılında 20-25 çocuğa bir bakım personeli ile hizmet verilirken, şimdi 2 çocuğa bir bakım personeli ile hizmet verdiklerini söyledi.