Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı işyerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardıklarını açıklayarak, bu yılki desteğin aylık bin 840 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikalar kapsamında 2016 yılında korumalı işyerleri modelinin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bakanlığın sadece mali olarak değil teknik açıdan da desteklediği, çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin çalışabildiğini söyleyen Göktaş, söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelli bireyi istihdam etmesi gerektiğini ifade etti.

Korumalı işyerlerinin zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağladığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam çalışan sayısına oranı yüzde 50den az olmayan işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor" dedi.

DESTEK MİKTARI YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak 2022 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 1.840 TL destek sağlarken, 2023 yılında bu desteği 2.811 TLye yükselttiklerini kaydederek, Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı işyerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardık. Korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar ise bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 3 milyon 965 bin TL destekte bulunduk" diye konuştu.