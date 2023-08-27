Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, “Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardık.” dedi.ANKARA (İGFA) - Bakan Göktaş, bakanlık olarak engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikalar kapsamında 2016 yılında korumalı iş yerleri modelinin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bakanlığın sadece mali olarak değil teknik açıdan da desteklediği, çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği korumalı iş yerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin çalışabildiğini söyleyen Göktaş, söz konusu iş yerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelli bireyi istihdam etmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Korumalı iş yerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam çalışan sayısına oranı yüzde 50’den az olmayan iş yerinin işvereni, korumalı iş yeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor.”

Destek 2.811 TL'ye yükseldi Bakan Göktaş, Bakanlık olarak 2022 yılında korumalı iş yerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 1.840 TL destek sağlarken, 2023 yılında bu desteği 2.811 TL’ye yükselttiklerini kaydederek, “Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardık. Korumalı iş yerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar ise bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 3 milyon 965 bin TL destekte bulunduk.” dedi.

Korumalı İş Yeri nedir? Korumalı İş Yeri; açık işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri olarak tanımlanıyor. Korumalı iş yerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı iş yerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engelli bireyin çalışması gerekiyor.