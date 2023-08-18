Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı görme ve işitme engelli Murat Kefeli, ‘Körüz.Biz’ isimli projesiyle bir yandan görme engelli bireylere karşı olan ön yargıları azaltmayı hedeflerken diğer yandan görme engelli bireylerin bağımsız yaşamını güçlendirecek içerikler derliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 14. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Murat Kefeli, 2014 yılında tasarlayıp hayata geçirdiği ‘Körüz.Biz’ platformu ile görme engellilerin körcül deneyimlere daha hızlı erişmesini ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Önce işitme sonrasında da görme engelli olan Kefeli, “Bu bilgilere ihtiyacı olan tek kişi ben olamam" diyerek çıktığı yolculuğa Körüz.Biz platformunu kodlayarak başladı. Zaman içinde çeşitli içeriklerle genişleyen interaktif ve herkese açık olan platform, görme engeliyle yaşayan bireylerin sorunlarına çözüm önerileri sunuyor. Platformu “Körcül Yaşam Rehberi” olarak nitelendiren Kefeli, siteden yalnızca görme engelli bireylerin değil, az gören ve gören bireylerin de yararlandığını belirtiyor.

Lise yıllarında radyo programcılığına başlayan Murat Kefeli, yerel ve bölgesel radyo istasyonlarında çalıştıktan sonra aynı alanda eğitim almak için Niğde'ye gitti.

Radyoculuğa devam eden Kefeli, üniversite son sınıfta işitme kaybı yaşamaya başladı. "Yanlış tanı" nedeniyle uzun yıllar farklı tedavilere yönlendirilen Kefeli'ye bir süre sonra nöropati tanısı kondu ancak nöropatiye yol açan sebep saptanamadı. Duyusal iletimi sağlayan sinir sisteminin zedelenmesine yol açan nöropatinin ilerlemesiyle görme engelli oldu. Ardından kitap yazarlığına başlayan Kefeli, merkezi sınavlarda soruların bilgisayara yüklenmesi için verdiği 9 yıllık hukuk mücadelesiyle görme engellilerin bazı sınavlara bilgisayarla katılması ve işitme engellilerin sınav salonlarına işitme cihazlarıyla girme hakkını elde etmesi sürecine katkıda bulundu.

Görme ve işitme engelli bir birey olarak yaşamını sürdüren Kefeli, yazılım alanında sahip olduğu deneyimlerden faydalanarak kodladığı Körüz.Biz'de ilk olarak özel ilgi alanı olan karikatür betimlemelerine yer verdi. Daha sonra ise web sitesini ekip arkadaşlarıyla birlikte körcül yaşam ipuçları, logo gibi görsel içeriklerin betimlenmesi, market önerileri gibi bağımsız yaşama dair bilgilerle geliştirmeye devam etti.

Şu anda web sitesinin ipuçları başlığı altında 446 içerik, 695 betimleme, 201 market önerisi, toplumsal farkındalığı artırmak üzere oluşturdukları 19 adet “Severim!”, 61 adet “Hoşlanmam!” karikatürü ve 147 doğru yazım içeriği bulunuyor ve düzenli olarak içerik ekleniyor. Sitede sunulan içerikler görme engellilerin birbirleriyle konuşmalarında ortaya koydukları fikirlerden ve ihtiyaç duydukları alanlardan esinlenilerek onlara özel tasarlanıyor ve aylık 10 binden fazla ziyaretçiye ulaşıyor.

Siteden yalnızca görme engelli bireyler değil, az gören ve görme engellilerle iletişim halinde olan diğer bireyler de faydalanabiliyor.



Murat Kefeli ve ekip arkadaşlarının çabalarının örnek alınması gerektiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın temel amacı, çevrelerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren kişilerin hikayelerini Türkiye ile paylaşmak. Şikayet etmek yerine harekete geçen Fark Yaratanların bu başarı hikayelerini herkese ulaştırmayı ve ilham olmayı amaçlıyoruz. Murat Kefeli de hikayesi ve yaptığı çalışmalarla uzun yıllardır görme engelliler başta olmak üzere topluma umut ve cesaret aşılıyor. Körüz.Biz platformuna destek vermek ve bu konuda farkındalık yaratmak uzun yıllardır engelli alanında çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı için de çok değerli. Bu kapsamda farkındalık yaratma misyonuyla çıktığı bu yolculukta görme engellilerin hayatına doğrudan dokunan Murat Kefeli’ye destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” diye konuştu.