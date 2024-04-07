6 Şubat depremlerinde zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak destekler sürerken, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle; Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB eliyle; bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16.7 milyar TL destek verildiği kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğinde yürütülen proje kapsamında 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 12.8 milyar TL finansmanın tamamı bölgedeki işletmelere aktarılmıştı.

Bu finansmanın bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4.2 milyar TL Kredi Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma ile Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan işletmelere de ödemeleri yapılmaya devam ediliyor.

“51 BİN İŞLETMEYE 16,7 MİLYAR DESTEK”n

KOSGEB’in deprem bölgesine uluslararası fonlardan sağladığı destekler ile ilgili değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, depremin ilk anlarından itibaren başlayan desteklerin süreceğini belirti.

Depremin ardından zarar gören işletmeleri ayağa kaldıracak desteklerin devam ettiğini kaydeden Bakan Kacır, "Bakanlık olarak uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının temini konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 15 Kasım 2023’ten bugüne kadar Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle; Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16.7 milyar TL destek verildi.” dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan haberde de KOSGEB aracılığıyla uluslararası fonlardan sağlanan finansman desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ise, zarar gören işletmelerini yeniden inşa ediş süreçlerini anlattı.