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Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kahramanmaraş Müdürü işletmelere keyfi kısıtlamalar uyguluyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şubat ayında yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olan ve KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için KOSGEB tarafından açıklanan destek ve ödemelere başvurular devam ederken, Kahramanmaraş Müdürlüğünde sıkıntıların ardı arası kesilmiyor.

KOSGEB’in devlet kurumu olmasına ve müdürünün keyfi olarak böyle bir uygulama yapma hakkının bulunmamasına rağmen, Kahramanmaraş Merkez Müdürünün işletmelere uyguladığı keyfi durum tepki çekiyor.

KOSGEB Kahramanmaraş Müdürü Yasin Yüksek, keyfi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Ocak 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta bir haber sitesinde yayınlanan “KOSGEB Kahramanmaraş’ta mahkeme kararını tanımadı” haberi dolayısıyla depremden zarar gören işletmeye kısıtlama uyguladı.

İşletmelere keyfi olarak uygulamalar yapan müdürün, bu hareketi tepki topluyor.