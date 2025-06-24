KOSKEM ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde 54 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15-22 Haziran tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 54 kişinin hayatını kurtardı.

BOĞULMA VAKALARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemlerine devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla gerçekleşen kurtarma operasyonları deniz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda KOSKEM ekipleri,15-22 Haziran tarihleri arasında 54 vatandaşı son anda boğulmaktan kurtardı.

54 KİŞİ HAYATA TUTUNDU

En fazla kurtarma işlemi 22 vatandaşın hayata döndüğü Kumcağız bölgesinde gerçekleşirken, Cebeci bölgesinde ise 14 vatandaş boğulma tehlikesinden son anda kurtarıldı. Ayrıca Kovanağzı’nda 2, Kerpe’de 5, Sarısu ve Seyrek’te 3, Bağırganlı ve Bayramoğlu’nda 2, Ereğli’de ise 1 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

KOSKEM’İN ETKİN MÜDAHALESİ

KOSKEM ekipleri, profesyonel eğitimleri ve donanımları sayesinde Kocaeli sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak için 7/24 görev yapıyor. Vatandaşların bilinçli olması ve ekiplerin uyarılarına dikkat etmesi bu tür kazaların önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor.

YETKİLİLERDEN UYARI VE ÇAĞRI

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, deniz sezonunda vatandaşların can güvenliği için dikkatli olmalarını, yasak bölgelerde yüzmemelerini ve herhangi bir acil durumda 153 Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.