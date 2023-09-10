Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Numune Hastanesi’nde yaşanan günlük 20 metreküp su kaybı üzerine harekete geçerek, 200 milimetre çapındaki iki boruya vana montajı yaptı.KONYA (İGFA) - KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinde daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir su hizmeti ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Konya Numune Hastanesi’nde günlük 20 metreküp su kaybı yaşandığı bilgisi üzerine harekete geçen KOSKİ Su Bakım ve Onarım ekipleri, gerekli müdahaleyi sağlayarak hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinde kullanılan 200 milimetre çapındaki çelik borulardaki arızayı tespit etti. Tekrar olası bir arızanın oluşmasını önlemek amacıyla 2 adet 200 milimetre çapındaki çelik boruya vana montajı yapan KOSKİ ekipleri, ileriye dönük oluşması muhtemel su kayıplarının da önüne geçmiş oldu.

KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların su ve kanal arıza durumlarında ALO 185 üzerinden bilgi vererek arızanın önlenmesine katkı sunabileceği bildirildi.