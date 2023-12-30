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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ilçesinde kullanım ömrünü tamamlamış vanaları modern ve uzun ömürlü yeni vanalarla değiştirmek üzere dün gece 7 farklı noktada eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehirdeki yerleşim yerlerine daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir su hizmeti sağlamak amacıyla 7/24 çalışmalarına devam ediyor.

10 ADET BÜYÜK ÇAPLI VANA YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kapsamda Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış vanaları değiştirmek için harekete geçen KOSKİ ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında; 1 adet 400 mm, 2 adet 300 mm, 2 adet 250 mm, 3 adet 200 mm, 1 adet 150 mm ve 1 adet 80 mm olmak üzere toplamda 10 adet vanayı yenileriyle değiştirdi. Akşam başlayan ve sabaha kadar süren çalışmanın tamamlanmasıyla, bölgede oluşması muhtemel büyük çaplı su kesintilerinin önüne geçildi.

11 EKİPTEN OLUŞAN 80 PERSONEL GÖREV ALDI

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen vana değişim operasyonları, 7 farklı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve toplamda 11 ekipten oluşan 80 personel bu süreçte görev aldı.

Şehirdeki su hizmetinin daha etkin bir şekilde devam etmesini sağlamak adına önemli bir çalışma gerçekleştiren KOSKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış su şebeke alt yapısının yenilenmesi sonucunda; hem su kayıplarının azaltılmasına hem de su hizmetimin kesintisiz ve sürdürülebilir olması çalışmalarına bir yenisini eklemiş oldu.