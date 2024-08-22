Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Atıksu Kalite Kontrol Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildi.KOCAELİ (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Atıksu Kalite Kontrol Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilerek uluslararası standartlarda hizmet sunma yetkisi kazandı.

En son teknolojik cihazlarla donatılan laboratuvar, Konya genelindeki 44 atıksu arıtma tesisine hizmet vererek uluslararası standartlara uygun metotlarla 29 parametreyi analiz edebiliyor.

Laboratuvar hakkında bilgi veren Kimya Mühendisi Cihat Uçar, atık su arıtma tesislerinin proses kontrolü ve izlenmesinin yapıldığını belirterek, “Atıksu Kalite Kontrol Laboratuvarımız, akreditasyon çalışmalarına TS EN İSO/IEC 17025 standardı kapsamında oluşturulan kalite sistemini işletmeye alarak 2023 yılı itibariyle başlamıştır. Bu doğrultuda Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’a TS EN İSO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon başvurusunu yapmıştır. Gelinen süreçte TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucu 15 Ağustos 2024 tarihi itibariyle de akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmış ve 29 parametre analizinde akredite olmuştur. Laboratuvarımızda son teknolojik cihazlarla enstrümental analizler yapılmakta ve uluslararası yayınlanmış standart metotlar kullanılmaktadır” dedi.

Laboratuvarın akreditasyon sertifikası almasıyla birlikte artık Konya’da üretim yerleri bulunan fabrikalar ile atık su analizi yaptırma ihtiyacı duyan özel ve tüzel kişiler, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek analiz fiyat tarifesine göre işlemlerini yapabilecekler.