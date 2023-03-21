Ramazan ayının gelmesi ile iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için Aydın’da uygulanacak olan fiyat tarifesi de belli olurken, 220 gram ramazan pidesi 7,5 TL’den satılacak.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar da sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin satış fiyatlarını merak etmeye başladı. Bu çerçevede Aydın’ın Köşk ilçesinde de Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu. 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (AYESOB) yapılan açıklamaya göre Köşk’te bu sene 220 gram pide 7,5 TL’den, 440 gram pide ise 15 TL’den satılacak.