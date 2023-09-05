Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da görevlendirilen komando taburunun görevini tamamladığını ve yarın Türkiye'ye döneceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Haziran ayında Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önce NATO Kosova Gücü'ne (KFOR) tahsisli olan Kırklareli'ndeki 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun ihtiyat birliği olarak bölgeye görevlendirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görevlendirilen komando taburunun Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası’na 31 Ağustos'a kadar ülkede sükunetin sağlanmasına büyük bir katkı sağladığına dikkati çekerek, görevini yerine getirdiğini duyurdu.

Bakanlık, ihtiyat taburunun 5 Eylül itibariyle karayolu, 6 Eylül'de ise havayolu intikallerini tamamlayacağını açıkladı.

KFOR KOMUTANLIĞI 1 YIL TÜRKİYE'DE

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ayrıca, KFOR Komutanlığı'nın 10 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle Türkiye tarafından devralınacağını ve Türkiye NATO'ya yapmış olduğu taahhütleri ve katkıları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.