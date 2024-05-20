Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yakında açıklayacakları yeni destekleme modelinde gezginci arıcılar ile genç ve kadın arıcılara kovan başı ilave destekleme vereceklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler kararı ile heryıl 20 Mayıs'ta kutlanan “Dünya Arı Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde dünyada 2'nci olduğunun altını çizdi.

2003'ten itibaren arıcıların desteklerden faydalandığını belirten Bakan Yumaklı, sektöre 2023 yılına kadar 1,6 milyar lira destek sağlandığını ifade ederek, “Verilen desteklerin de etkisi ile arılı kovan, bal üretimi ve arıcılık işletme sayısında büyük artışlar kaydedildi. 2002'de 74 bin ton olan bal üretimimiz 2023'te 115 bin tona çıktı. Söz konusu zamanda arılı kovan sayımızı da 4,1 milyondan 9,2 milyona çıkarttık. Amacımız kovan sayılarını artmasının yanında kovan başına alınan balın veriminin ve kalitesinin de artmasını sağlamak" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak çalışmalarını 5 ana eksende sürdürdüklerini belirterek; “Bunlar; verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, kayıtlılık ve sektöre yatırım. Arıcılıkta da bu 5 ana eksen etrafında adımlar atacağız. Bu kapsamda yeni destekleme modelimizde gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destekler verilecek." dedi.

İklim değişikliğinin bal arıları üzerinde etkilerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, iklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla Arıcılık Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını konuyla ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceklerini kaydetti.