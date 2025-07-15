Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar, yurttaşların sosyal etkinliklere erişimini artırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve her yıl sabırsızlıkla beklenen ‘Köy Bizim, Şenlik Bizim’ etkinliği, bu yıl Anamur ilçesinde coşkulu bir başlangıç yaptı.

MERSİN (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ‘Her Köy Bizim Köyümüzdür’ anlayışı ile özellikle merkeze uzak kalan yurttaşlara kültür ve eğlenceyi yerinde sunan sanat topluluklarının ilk durağı Çukurabanoz Mahallesi oldu. Çocuklar için hazırlanan birbirinden eğlenceli atölyelerle köy meydanında bayram havası estiren topluluk, yetişkinler içinse çocukluk hatıralarını canlandıran nostaljik anlar sundu. Şenlik daha sonra Anamur’a bağlı Alataş ve Akarca Mahalleri’nde de devam etti.

Drama ve interaktif dans gösterileri ile müzik eşliğinde eğlenceli performanslarını sergileyen çocuklar, yüz boyama atölyesinde de sevdiği çizgi film veya masal karakterlerinin figürlerini yüzlerine çizdirdiler. Yumurta taşıma, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla çocuklar tatlı bir rekabet yaşarken, izleyen büyükler de geçmiş günlerin heyecanını yeniden hissetti. Sosis balon atölyesinde minik ellerle hazırlanan rengarenk figürler havada uçuşurken, çocuk tiyatrosu izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Pek çok yetişkin, yapılan etkinliğin kendilerini çocukluk hatıralarına götürdüğünü ifade ederek memnuniyetini dile getirdi. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi. Hediyelerini alan çocukların gözlerindeki mutluluk, etkinliğin amacına ulaştığının en güzel göstergesi oldu.

ÇAVUŞ: “ŞENLİKLERİN STARTINI BU SEZON ANAMUR’DA VERDİK”

Anamur’da düzenlenen ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliğinde görev alan ekipte yer alan tiyatro oyuncusu Mustafa Çavuş, etkinliklere bu sezon ilk olarak Anamur’dan başladıklarını belirterek, “Bugün çok güzel geçti. Sahnede güzel etkinlikler düzenliyoruz. Bunların içerisinde mini disko, çocuk oyunu, halat çekme, sandalye kapmaca ve çeşitli drama oyunları var. Büyükşehir Belediyemizin ikram olarak sunduğu yiyecek, içecek ve çok güzel hediyelerimiz mevcut. Etkinliğimiz yaz boyunca değişik köylerde devam edecek” dedi.