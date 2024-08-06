Mersin’in 13 ilçesine hizmetlerini hız kesmeden taşımaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak noktalarda yaşayanları da unutmadı. ‘Her Köy Bizim Köyümüzdür’ sloganıyla yola çıkan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, ‘Köy Bizim, Şenlik Bizim’ etkinlikleri kapsamında Tarsus’tan Anamur’a kadar eğlenceyi yurttaşın ayağına kadar götürüyor.MERSİN (İGFA) - Çocukları eğlendirmek, mahallelere renk katmak için yola çıkan ve köyleri şenlik alanına çeviren Büyükşehir, Toroslar ilçesinde yer alan Değnek ve Aladağ Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Köy meydanında yapılan etkinliğe Değnek Mahallesi’nde yaşayan çocuklar ve aileleri akın etti. Etkinlikte çocuklar müzikler eşliğinde dans edip oyunlar oynarken, aileler de alkışlarla çocukları izledi. Şenlikte yurttaşlar, tiyatro gösterisinin de tadını çıkarırken Büyükşehir ekipleri çocuklara birbirinden güzel hediyeler verdi.

Aladağ Mahallesi’nde büyükten küçüğe herkes keyifli bir akşam geçirdi

Şenlik coşkusunun tadını çıkaran ve küçükten büyüğe herkesin eğlendiği bir diğer adres ise Aladağ Mahallesi oldu. İlk olarak çocuklara özgü dans ve oyunlarla çocukları mutlu eden ekipler, geleneksel halat çekme, yumurta taşıma gibi oyunlarla yetişkinlerin de keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Türk tiyatrosunun önemli bir parçası olan Orta oyunu ile herkesi güldüren ekipler, köy sakinlerine eski zamanları hatırlattı. Geçmişe gittiklerini söyleyen köyün ileri gelenleri merkezde yapılan etkinliklerin kırsala da taşınmasından memnuniyet duydular. Çocukların sevdiği tatlı atıştırmalıkları ikram eden ekipler, Başkan Vahap Seçer’in sevgi ve selamlarını ileterek çocuklara hediye dağıttılar.

Özdülger: “Çocukların mutluluğuna şahit olmanın verdiği mutluluk bizler için ayrı keyif”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliklerini 2 yıl önce başlattıklarını belirterek, “Bu etkinliklerimiz, gerçekten köyde, çocuklarımız ve yetişkinlerimizle bir arada olduğumuz keyifli dakikalar yaşadığımız ve dolu dolu geçen etkinliklerimiz. İçeriğimizde; dramalarımız, çocuk ve geleneksel oyunlarımız, tiyatrolarımız var. Aynı zamanda yüz boyama, şişme balon etkinlikleriyle de gerçekten keyifli geçen anlar yaşatıyoruz. Tabi çocuklarımızın mutluluğuna şahit olan anne babaların mutluluğu da ayrı bir keyif bizler için” ifadelerini kullandı.

Tatil sebebiyle çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlamak ve onların günlerini farklı kılmak amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini kaydeden Özdülger, bu sene bu etkinlikleri ilçe belediyeleri ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Silifke ilçesindeki programların tamamlandığını, Aydıncık ve Anamur’da etkinliklerin devam ettiğini aktaran Özdülger, gelecek haftadan itibaren ekiplerin Tarsus, Erdemli ve Mezitli’de program yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

“Biz yaptığımız her çalışmada bu bütünlüğü, keyfi ve neşeyi yaşattırmak istiyoruz”

Etkinlikleri ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özdülger, ekiplerin bu hafta Toroslar’da olduğunu kaydederek, “Çocukların mutluluğuna şahit olmanın verdiği mutluluk bizler açısından ayrı keyif oluyor. Başkanımız Sayın Vahap Seçer iki yıl önce başladığımız bu projeyi geliştirdiğimiz zaman gerçekten çok mutlu olmuş ve desteklemişti. Her yaptığımız işte bizi desteklediği gibi. Biz yaptığımız her çalışmada bu bütünlüğü, birlikteliği, bu keyfi, neşeyi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. O sebeple ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliklerimiz bizim kıymetli projelerimizden ve önemsediğimiz çalışmalarımızdan biri” dedi.

Kaya: “Çocuklar ilerde bunları anlatacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür eden Değnek Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, “Çocukların beyninde kalan bir eğlence oldu. Çocuklarımız kendileri küçük ama ileride bunu hatırlarlar, kendilerini daha iyi hissederler” dedi. Etkinliği köylülerin merakla beklediğini söyleyen Kaya, “Köylüler sordu nasıl olacak diye; daha iyi, daha neşeli, daha güzel bir program olacağını söyledik. Bu tür etkinlikler daha çok olsun. Çocuklarımız eğlensin, bugünün küçüğü yarın büyüğü olacak. İleride bunları anlatacaklar” şeklinde konuştu.

Öz: “Bu yaz ayında insanların buna ihtiyacı vardı”

Aladağ Mahalle Muhtarı Tevfik Öz, 7’den 70’e herkesin etkinliğe geldiğini kaydederek, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu yaz ayında insanların buna ihtiyacı vardı. İnsanlarımızın daha çok kaynaşması açısından bu etkinliklerin daha sık olmasını isteriz. İnsanlarımızın birbirleriyle konuşup, tanışması bakımından çok güzel oldu. Etkinliği çocuklar çok sevdi. Büyüklerin de memnun olduğunu düşünüyorum” dedi.

Aileler, çocuklarının sevinciyle mutlu oldu

Çocuklar eğlendiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Mürüvvet Güzel, “Çocuklarımıza oyunlar oynatıldı, yarışmalar yapıldı, hediyeler dağıtıldı. Çok güzel bir gün geçirdik. İmkanlarımız kısıtlı ve daha sık olması daha güzel olur, çok mutlu oluyorlar” sözlerine yer verdi. Çocuğunun büyük bir heyecanla bu etkinliği beklediğini de söyleyen Güzel, “Dün oğlum ‘Anne tiyatro gelecekmiş, oyun oynayacağız’ diye çok mutlu oldu. Biz de mutlu olduk, ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz” diye konuştu.

Etkinliğe torunlarıyla birlikte gelen Aladağ Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kar, “Gençliğimiz, çocukken oynadığımız oyunlar aklımıza geldi. İhtiyacımız vardı böyle etkinliklere. Buradaki köylüler akşama kadar çalışıyor, yoruluyordu. Böyle şarj olmak iyi bir şey” diyerek duygularını belirtti.

Aladağ Mahallesi’nden Ahmet Aslan “Çok güzel bir şenlik oldu. Çocuklarımız çok sevindi. Büyükler için ayrı küçükler için ayrı oldu. Küçüklerin en güzel günü bugün oldu” diye konuştu.

Gençlerden İlayda Yıldırım da “Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde eğlendik. Mahallemiz şenlendi. Hem çocuklarımız hem de her yaş grubu için çok güzeldi” dedi.

Çok eğlendiğini söyleyen çocuklardan Burçin Leyla Dağ, “İp atladık, dans ettik, şarkı söyledik, yüzümüzü boyattık. En çok yüz boyatmayı sevdim. Köyümüze daha çok gelmenizi isteriz. Vahap Amca’ya teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Çocuklardan Ayşenur Yıldız, “Çok güzel bir gün geçirdim. Eğlendim. Halk oyunları oldu. Halat çektik. En eğlendiğim günlerden biri olabilir” dedi.