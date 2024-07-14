İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman yangınlarıyla mücadele için başlattığı çalışmalar kentin dört bir yanında devam ediyor. Bugüne kadar verdiği eğitimlerle 900’e yakın orman gönüllüsü oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sayıyı artırmak için yoğun çaba harcıyor. Daha çok yurttaşa ulaşılması için köy köy muhtarlar eğitimden geçiriliyor. Hedef yangınların yaşanmaması, tek bir ağacın ve canlının zarar görmemesi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınları önlemek ve yangınlara erken müdahale etmek için farklı stratejiler geliştirdi. Her olasılığı değerlendiren Büyükşehir; olası yangınlara eğitimli, planlı ve bilinçli müdahale edilmesini sağlamak için orman gönüllülerinin sayısını artırıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle köy köy dolaşılarak tüm muhtarlara ve yurttaşlara ulaşılıyor. Muhtarlar; temel yangın bilgisi, güvenli yaşam teknikleri, yangın güvenlik önlemlerinin yanı sıra yangın söndürme cihazı kullanımı, yangın tankeri kullanımı eğitimlerinden geçiriliyor.

“Yaşam alanlarımızı korumayı hedefliyoruz” İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, kırsal alanlarda ve metropolde görev yapan muhtarlara yangın bilinci eğitimleri verdiklerini anlattı. Hedeflerinin son dönemde artan orman yangınlarını azaltmak olduğunu vurgulayan Serkan Korkmaz, bunu da ancak halka direkt ulaşacak yerel yönetimlerin öncülerinden muhtarlar aracılığıyla yapabileceklerini belirtti. Korkmaz, “Muhtarları mahallelerimizdeki bir filiz olarak düşünüyoruz. Bu filizlerin edindikleri bilgileri paylaşarak, çevresindeki yurttaşları da bilinçlendireceklerini biliyoruz. Böylece yaşam alanlarımızı bu şekilde korumayı hedefliyoruz” dedi. Verdikleri eğitimler ve dağıtılan tankerler sayesinde birçok yangının henüz başlangıç aşamasında söndürüldüğünü de anımsatan Korkmaz, çalışmalar sayesinde yangınların önlenmesi açısından büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Basit önlemler büyük felaketleri engelleyebilir Serkan Korkmaz, birçok yangının küçük ihmaller sonucu çıktığını belirterek yurttaşları bu konuda çok daha duyarlı olmaya çağırdı. Korkmaz, şunları söyledi: “Yaz aylarında ormanlara girişler İzmir Valiliği kararıyla yasaklanıyor. Bu yasaklara mutlaka uyulmalı. Yine ormanlık alanlarda çöpler, cam şişeler bırakılıyor. Özellikle cam şişeler güneşin yaydığı ısıya maruz kaldığında yangın çıkarma riski taşıyor. Lütfen çöplerimizi ormanlara, yol kenarlarına atmayalım. Özellikle sigara izmaritini hiçbir şekilde dışarı atmayalım. Alacağımız basit önlemler, büyük felaketleri de önlüyor. Ormanlar, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras” dedi.

“Eğitimin bize büyük katkısı oldu” İzmir İtfaiyesi’nden eğitim alan Seferihisar Payamlı Mahalle Muhtarı Tuğba Akural, “Birçok önemli bilgi edindik. Şimdi bir yangın çıksa müdahale edebilecek durumdayız. Bu eğitimin bize çok güzel katkısı oldu. Olası yangınlara karşı önlem almak için elimizden geleni yapacağız. Ufak bir kıvılcımı bile durdursak, ne mutlu bize” diye konuştu.

“Bu eğitimle yangınların önüne geçebiliriz” Seferihisar Camikebir Mahalle Muhtarı Ayşegül Parlak ise yangınları önlemede eğitimin önemine değinerek, “Bu benim ilk deneyimim. Yangına müdahale çalışması yaptık. Çok güzel bir eğitim oldu. Herkesin alması gereken bir eğitim. Yangını nasıl söndüreceğimizi bilirsek, yangınların önüne geçmiş oluruz. Yangın çıktığı zaman söndürme çalışmalarında daha başarılı oluruz. Ne kadar bilinçli olursak, o kadar çok yangının önüne geçmeyi başarırız” dedi.

“Yangınlara müdahaleyi öğrendik” Seferihisar Akarca Mahalle Muhtarı Ali Kaya da “Daha önce hiç böyle bir eğitim almamıştım. Uygulamalı eğitim almak farklı oluyormuş. Bundan sonraki yangınlara nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik. Çok yararlı bir eğitim oldu. Çok faydalı bilgiler edindik. Bundan sonra yangınlara daha bilinçli müdahale edebileceğiz. Aldığımız eğitim sayesinde daha faydalı olacağız” diye konuştu.

Orman gönülleri en büyük destekçi İzmir Büyükşehir Belediyesi verilen eğitimlerle bugüne kadar 900’e yakın orman gönüllüsü oluşturdu. 3 ve 2.5 ton su kapasitesine sahip 386 tanker dağıtıldı. Kırsal bölgelerde muhtarlar ve yurttaşlardan oluşturulan orman gönüllüleri, belediye tarafından kendilerine verilen tankerlerle, yangınları henüz başlama aşamasındayken söndürme imkanı yakalıyor. Orman gönüllüleri İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla teorik ve uygulamalı eğitimden geçiriliyor.