İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yangına dirençli köyler oluşturuluyor.İZMİR (İGFA) - İlk uygulaması Kemalpaşa’nın Yukarıkızılca Köyü’nde başlatılan proje için bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili tanıtım etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Başkan Tunç Soyer ciddi bir irade ortaya koyuyor. Ama insanlar olarak yapmamız gerekenleri de unutmamalıyız. Bu köyün çocukları, insanları, siz sahip çıkacaksınız” dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak afetlere dirençli İzmir için somut adımlar atmayı sürdürüyor. Yangına Dirençli Köy projesi için Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ve Ege Orman Vakfı (EOV) ile işbirliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı başlattığı Kemalpaşa’nın Yukarıkızılca Köyü’ndeki çalışmalarına devam ediyor. Köyün yangınlara karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla 2022 yılı sonu itibarıyla başlatılan ve yürütülen projelerin tanıtımı Yukarıkızılca Mahallesi Köy Meydanı’nda yapıldı. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Türkiye Ormancılar Derneği İzmir İl Temsilcisi Kenan Öztan, bürokratlar, STK temsilcileri, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve bölge halkı katıldı. Etkinlikte itfaiye ekiplerinin yangınlardaki müdahaleleri ve tatbikatlardaki çalışmalarıyla ilgili anında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de gezildi. Köyde ayrıca yangın tatbikatı da yapıldı.

“Orman yangınlarının müsebbibi yüzde 99 oranında insan” Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Yukarıkızılca Köyü’nün güzelliğinden ve korunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yapılaşma sorununa dikkat çeken Başkan Vekili Özuslu, “Yapılaşma demek ormana insan geliyor demek. Orman yangınlarının müsebbibi yüzde 99 oranında insan. Bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Ormanlarımızı yangına karşı korumak için çok önemli faaliyetler yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ciddi bir irade ortaya koyuyor. Ama ülke, devlet, yerel yönetimler, insanlar olarak yapmamız gerekenleri de unutmamalıyız. Bu yapılaşma yangınların davetiyesi gibi. İnsan çoğaldıkça yangın riski artıyor, uzmanlarımızın söyledikleri bu. Sayın muhtarım siz sahip çıkmazsanız belediye, devlet, STK’lar, vakıflar, dernekler ne yaparsa yapsınlar istediğimiz sonucu alamayız. Bu köyün çocukları, insanları, siz, sahip çıkacaksınız, isteyeceksiniz” dedi.

“Yangınsız bir yıl diliyorum” Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise “Onlarca yıldan beri Kemalpaşa’da kayda değer bir yangın olmadı. Ufak tefek olanları hemen bastırdık. Vatandaşlarımız şimdiye kadar çok iyi bir şekilde ormanlarımızı korudu. Kemalpaşa halkı bu konuda çok bilinçli. Elimizden geldiği kadar tüm birimlerimizle, muhtarlıklarımızla, kaymakamlıkla hep beraber güzel yerleşkemizi korumaya çalışıyoruz. İşbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Önlemlerimiz alındı, teyakkuzda bekliyoruz ama inşallah orman yangınlarıyla karşılaşmayız. Yangınsız bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Afetsiz, kazasız, belasız günler İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de, “Orman yangınlarına dirençli köy projemizin tüm şehrimize hayırlı olmasını ve ülkemize yayılmasını temenni ediyorum. Bir yandan orman yangınlarınla mücadele edecek sistemi de kurgulamaya çalışıyoruz. Yangınlara etkin müdahale için eğitimler planladık. Halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İlimiz, ülkemiz için afetsiz, kazasız, belasız günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Protokolle yangınlara karşı daha dirençli, her anlamda hazırlıklı olunması için çalışmaların planlandığını belirten Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, “Türkiye’deki ormanların yüzde 60’ı yangın riskiyle karşı karşıya. Biz de yangına birinci derecede hassas bir yerde yaşıyoruz. Hepimize orman yangınsız bir yaz diliyorum” dedi.

“Eylem planı en kısa zamanda açıklanacak” Son yıllarda Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangınlarla karşılaşıldığını belirten Türkiye Ormancılar Derneği İzmir İl Temsilcisi Kenan Öztan, “İnsanlarımız çok zarar gördü. Yangın olmayacak demek çok büyük bir iddiadır. En önemlisi bu yangının en az zararla atlatılması için gerekli çalışmayı yapmaktır” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen çalışmaların önemine değinen Öztan, eylem planının da en kısa sürede açıklanacağını ifade etti.

119 yeni yangın tankeri dağıtıldı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonuyla Türkiye’de bir ilk olarak İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kuruldu. Olası yangınlarda zararı en aza indirgemek ve oluşturulacak eylem planı ile tüm vatandaşları yangına hazır hale getirmek için birçok proje hayata geçirildi. Kırsal alanlarda çıkabilecek yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla orman köylerine şu ana kadar 119 yeni yangın tankeri dağıtıldı. Bakımlarını yapılan tankerler ile toplam 272 yangın tankeri faal duruma getirildi. İzmir’de 12 telsiz kulesinde ormanlık alanların yüzde 46’sını “yapay zeka” ile 24 saat izleyen kameralar sayesinde en ufak bir dumanı dahi anında tespit edecek Akıllı İhbar Sistemi (AİS) devreye alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde devreye alınan Acil İzmir Afet Portalı projesi ile afet ve acil durumlarda itfaiye ekiplerinin kullanıcılara koordineli bir şekilde ulaşması, vatandaşların da ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmesi sağlanıyor.

Yukarıkızılca için eylem planı hazırlanacak Yangına Dirençli Köy projesi ile risk analizleri yapılarak, İzmir sınırları içerisinde bulunan, yangın olasılığı yüksek orman içi ve bitişiğindeki mahalle ve köylerin, yangına dirençli olmasının sağlanması hedefleniyor. Risk yönetimi kapsamında; yangın öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak müdahale, hazırlık ve iyileştirme çalışmalarının, eğitim ve uygulamalar ile desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca yangınların kaynağında önlenmesi, en aza indirilmesi, hassas dönemlerde yangınların belirlenmesi, mahalle halkından oluşturulacak eğitimli ve donanımlı ekip aracılığı ile ilk müdahalenin yapılması hedefleniyor. Projenin ilk uygulama alanı olan Kemalpaşa Yukarıkızılca Köyü’nde genel arazi ve yangın risk durumu için keşif çalışmaları yapıldı. Olası yangın anında ulaşım yolları belirlendi. Farkındalık yaratmak amacıyla köy için çalışma yapan ilgili STK’larla görüşmeler yapıldı. Köy halkından oluşan çekirdek yangın gönüllüleri grubu kuruldu. Köy meydanına ve köyün görünür yerlerine afişler ve bilgi notları asıldı. Yukarıkızılca Ortaokulu ve İlkokulu’nda ''Ormanlar Yaşasın Diye'' eğitimi verildi. Doğa dostu file yapımı atölyesi düzenlendi. Köy meydanında depo alanı belirlendi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından malzeme temini yapıldı. Yapılan tüm çalışmalar ile süreç ve bilgilendirmeleri kapsayan Eylem Planı kısa sürede açıklanacak.