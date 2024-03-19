Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladıkları ‘Köyümde Hayat Var’ Projesi ile gençler tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hafta sonu Obruk, Hasancı, Yüreğil, Eyim, Koçcağız, Amarat, Beydeğirmeni, Kalkancık, Karakimse, Yukarıhasinli, Eskiömerler ve Hırka olmak üzere 12 kırsal mahalleyi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret ettiği her mahallede vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını ifade etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her mahalleye hizmet ulaştırdıklarını vurguladı.

Vatandaşların teveccühüyle yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladığı ‘Köyümde Hayat Var’ Projesi ve planlı yapılaşma çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Allah nasip ederse yeni dönemde 48 köyümüz ile ilgili ve bu köylerimizin nüfusu artması için ‘Köyümde Hayat Var’ Projesini hayata geçireceğiz. Bu projemizle genç çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Bölgede belediyemizin arazisi varsa ve genç çiftimizin arazisi yoksa onlara arazi vereceğiz. Ya da sözleşmeli tarım yaparak veya ata tohumumuz ile tıbbı ve aromatik bitkiler gibi farklı ürün çeşitlerini destekleyerek, gençlerin yeniden tarımla uğraşmaları için bu altyapıyı sağlayacağız. Diğer taraftan ise çocukların eğitimi için de destek vereceğiz. Gençlerimize, kırsaldaki yaşamı özendirmek ve kırsal mahallelerimizde gençlerimizin nüfusunu artırmak için gayret edeceğiz. Köylerimizde belli bir yaş ve üzeri tarım yapan büyüklerimiz var ama bu bir sonraki kuşağa geçmesi çok az oluyor. Savunma, sanayi ve enerji ne kadar önemliyse gıda güvenliği ve tarımda bir o kadar önemli ve kıymetlidir. Her alanda daha fazlaca genç nüfusun tarım yapabilmesi için birlikte hareket edeceğiz. Geleneksel yöntemlerle tarım yapmakla birlikte tarımda dijital dönüşüm diye önünü açarak, teknolojiyi de kullanacak şekilde bir dönüşüm programımız var. Örneğin hayvancılıkla ilgili toplu sağım bölgeleri ve süt yetiştiriciliğiyle ilgili tarıma destek vereceğiz. Bölgelerin hepsini, tarım odaklı planlayacağız. İmarlaşacak alanın net bir şekilde belirleyip, diğer taraftan da tarım toprak alanlarının bozulmaması noktasında bu planlamayı da en yakın zamanda tamamlayacağız. Proje sonucunda çiftçimiz, daha fazla kazanmakla birlikte daha fazla tarımsal üretime yönelecekler. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar’ın mahalle ziyaretlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile MHP ve AK Parti yönetimi eşlik etti.