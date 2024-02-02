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Türkiye'nin önde gelen halı üreticilerinden Koza Halı, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yeni bir Koza Halı Gallery mağazası açtı. 3 katlı ve 1.000 metrekare alana sahip olan mağazada, Koza Halı ve Koza Premium’un 34 koleksiyonun yanı sıra sadece Koza Halı Gallery mağazalarında bulunan Koza Custom koleksiyonu da müşterisiyle buluşuyor.

Ünal ÖZBAY / BURSA (İGFA) - Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye başkan yardımcıları Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayları, devlet erkanından isimler ve Türkiye’nin farklı illerinden Koza Halı bayileri de davetliler arasındaydı.

Açılış töreninde konuşan Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz: " Koza Halı Gallery mağazaları, Koza Halı tasarımının ve kalitesinin gücünü yansıtmak adına oluşturduğumuz yepyeni bir konsept. Bugün Bursa’da açtığımız bu yeni mağazamızla birlikte Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren 7 Koza Halı Gallery mağazamız oldu. İlk hedefimiz 20, sonrasında ise 100 mağazaya ulaşmak. Türkiye genelinde büyüme stratejimizin önemli bir parçası olan Nilüfer mağazamızla, daha fazla tüketiciye ulaşmayı ve pazar payımızı artırarak müşterilerimizin bol seçenekli bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Nilüfer mağazasıyla Bursa’nın kalbinde olmanın kendileri için önemini vurgulayan Cingisiz, Türkiye’nin dört bir yanında açılacak yeni Koza Halı Gallery mağazalarının da yolda olduğuna işaret etti.

Açılış töreninin protokol konuşmalarının ardından, kurdele kesimi ve ikramlarla devam ettiği Nilüfer mağazasında tanıtılan koleksiyonlar davetlilerce beğeniyle karşılandı. Mihraplı Caddesi’nde yer alan mağaza, hafta içi ve hafta sonu 09:00-20:00 saatleri arasında müşterilerini bekliyor.