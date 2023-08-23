Yunanistan’daki yangınlar devam ederken ve Batı Trakya köylerinin yanı sıra Yunan köylerini de tehdit ederken Kozlukebir’de düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri etkinliği tepkilere neden oluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan'da yangınlar sürerken Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in köyde dev sinema ekranı kurarak bunu sosyal medya aracılığı ile duyurması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Gazetemize ulaşarak sinema günleri ile ilgili fotoğraf ve belediye paylaşımlarını gönderen vatandaşlar, “Bu nasıl iş biz ve bizim köylerimizi beldelerimiz yangın tehlikesi yaşarken ve can kaybı korkusu yaşarken belediye başkanı Rıdvan Ahmet böyle bir etkinlik yapıyor. Umarız ki belediye başkanımız yangınlar nedeniyle bu etkinlikleri sonlandırır ve yangını söndürebilmek için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar başlatır" dedi.

Kozlukebirli vatandaşlar “Biz can derdindeyiz başkan sinema günleri derdinde” yorumunda bulundu.