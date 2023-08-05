Pandemi döneminde kozmetik ve güzellik sektöründe büyük değişimler gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Maske kullanımı, makyaj malzemeleri satışını da dolaylı olarak etkilemişti. Önlemlerin gevşetilmesi ve maske kullanımının azalmasıyla kozmetik sektörü satışları hızla artışa geçti. La Fann Kurucu Ortağı Elif Tekgür, kozmetikte 2023 yılına geçişte çift haneli büyümelerin gözlendiğini söyledi. La Fann Kurucu Ortağı Elif Tekgür: “Türkiye’de kozmetiğe ve güzelliğe olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. İhracattaki büyüme de yukarı yönlü bir ivmede seyrediyor. Burada Türkiye’deki genç nüfusun payı büyük. Bununla birlikte; ülkemizin coğrafi konumu, üretim kabiliyetlerimiz ve birçok avantajlarımızın yanında üretmiş olduğumuz ürünlerin dünya klasmanında rekabet edebilecek düzeyde kaliteli ve rekabetçi ürünler olması, ülkemize turist ziyaretinin artması, yerleşik yabancı sayısı artışının getirdiği hareketlendirdiği ekonomi, dijitalleşmeyle birlikte global trendlerin daha hızlı takip edilmesi ve Türkiye trendlerine yansıması gibi birçok faktör var.” dedi.

“TÜRKİYE KÜRESEL KOZMETİK PAZARINDA ÖNEMLİ BİR VARLIĞA SAHİP”

La Fann Kurucu Ortağı Elif Tekgür, Türkiye’nin, genişyelpazede ürün ihracatı, gelişen kozmetik endüstrisi ile küresel kozmetik pazarında önemli bir varlığa sahip olduğunu söylerken, “Türkiye’de üretim dünya standartları seviyesine gelmiş durumda ve birçok marka üretim için Türkiye’yi tercih ediyor. Bu sebepler ihracat rakamlarına paralel olarak yansıyor. Özellikle kozmetikte değerli ülkelerden biri olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında, ünlü zincirlerin kapanması, Rusya’dan çekilmesi, ülkemize olan talebin artmasına neden oldu.” diye konuştu.