ÖSYM, 2024-KPSS Lisans: Yeniden Değerlendirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 'nın 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Adayların yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği duyuruldu.