Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sürekli Eğitim Merkezlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan Sezai Tancan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği branşın da Türkiye birincisi oldu.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla 2017 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2023 yılında da yeni bir başarıya imza attı. Yaklaşık bir yıldır Sürekli Eğitim Merkezlerinde KPSS’ye hazırlanan Sezai Tancan Temmuz ayında yapılan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği branşın da Türkiye birincisi olarak Büyükşehir Belediyesine haklı bir gurur yaşattı.

Başarısında Sürekli Eğitim Merkezlerinin büyük katkısı olduğunu söyleyen Sezai Tancan “Sonuçlar açıklanınca kendim ve ailem adına çok mutlu oldum. Yaklaşık bir yıldır düzenli ve özverili bir şekilde çalışıyordum. Zor bir ve yorucu bir süreç oldu. Sonuçları öğrenince tüm yorgunluğum gitti diyebilirim. Sınava hazırlanmam sürecinde Sürekli Eğitim Merkezlerinin oldukça katkısı oldu. Bu merkezleri istifademize sunan başta Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’ya çok teşekkür ederim. Bize sundukları bu fırsat sayesinde ben ve birçok sınava hazırlanan arkadaşım hayal ettiğimiz şekilde öğretmenlik mesleğine başlayacağız. İlk tercihim Van’da kalıp şehrime idealist bir öğretmen olarak hizmet etmektir” dedi.

Van Büyükşehir Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Öner Çayırlı ise açıldığımız günden bu yana artan bir ivme ile YKS, KPSS, LGS olmak üzere birçok sınavda iyi derecelere imza atarak birçok gencimizi hayalleriyle buluşturmanınım mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.