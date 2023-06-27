Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Benim Hocam Yayıncılık iş birliğinde Beypazarı’ndaki KPSS ve YKS hazırlık öğrencilerine motivasyon semineri düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Benim Hocam Yayıncılık iş birliğinde Beypazarı ilçesinde KPSS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav stresini azaltmak için motivasyon semineri düzenlendi.

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Yetgin koordinatörlüğünde gerçekleşen motivasyon seminerine Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, Benim Hocam Yayıncılık eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

“ANKARA’DA 5 BİN ÖĞRENCİYE 1 AY BOYUNCA EĞİTİM VERDİK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Ankara’da yaklaşık 5 bin öğrenciye bir ay boyunca Atatürk Kapalı Spor Salonunda eğitim verdik. Eğitimde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum sınavlara hazırlanan adaylarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerin sınav stresini azaltmak için düzenlenen motivasyon seminerine katılan davetliler şöyle konuştu:

-Ramazan Yetgin (Tarih öğretmeni ve Benim Hocam Projesi kurucusu): “Bugün YKS ve KPSS’ye hazırlanan adaylara motivasyon semineri düzenlenmek için Beypazarı’na geldik. YKS bitti gibi gözükse de geriden gelenler var; 11 ve 12. sınıflara destek amaçlı 2023 ve 2024 KPSS’ye girecek adayları da bilgilendirmeye geldik. Motive olmak her şeydir. İnşallah biz de bu çocukları motive edip sınavlara hazırlayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyorum.”

-Alper Yasin Başar: “Motivasyon semineri benim için çok faydalı geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın öğrenci dostu hizmetlerinden çok memnunum ve devam etmesini de diliyorum.”

-İsmail Atıcı: “KPSS’ye hazırlanıyorum planlı ve programlı bir şekilde. Beypazarı’nda düzenlenen seminerde gayet güzel ve verimli geçti hocalarımız da bizi bilgilendirdi.”