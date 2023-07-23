Kamu Personel Seçme Sınavı’nde (KPSS) bugün 1,6 milyon kişi Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında bugün sınava giriyor.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM’den yapılan açıklamada, “23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarına girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 23 Temmuz 2023 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir” denildi.

Sınav sonuçlarının 25 Ağustos’ta açıklanacağı bildirildi.