Türkiye’de toplam kredi borçlanmaları geçen yıla göre Türk lirası cinsinden yüzde 53 arttı. Yapılan araştırmaya göre, vatandaşlar ve kurumlar 2023 yılının ilk üç ayında kredi kullanmaya devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de kredi kullanım oranlarındaki artış 2023’te de devam etti.

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, kredi borçlanmaları geçen yıla oranla yüzde 53 arttı.

Tüketici kredilerinde (konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi) yüzde 57’lik bir artış görülürken bireysel kredi kartı borçlanmaları da yüzde 146 arttı.

2022’de toplam tüketici kredileri tutarı 797 milyar 151 milyon TL iken 2023 yılında konut, taşıt ve ihtiyaç kredi miktarı toplamda 1 trilyon 253 milyar 915 milyon TL oldu. Bunların 385 milyar 843 milyon TL’si konut, 62 milyar 28 milyon TL’sini taşıt, 805 milyar 43 milyon TL’sini ihtiyaç kredisi oluşturdu.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLANMALARI YÜZDE 146 ARTTI

Bireysel kredi kartı borçlanması ise geçen yıla göre yüzde 146 oranında arttı. 2023’te bireysel kredi kartı borçlanması 551 milyar 714 milyon TL oldu. 2022 yılında taksitli kredi kartı borçlanması yüzde 210’luk rekor bir artışla 89 milyar 764 milyon TL’den 278 milyar 570 milyon TL’ye yükseldi. 2022’de taksitsiz kredi kartı borçlanması 134 milyar 340 milyon TL iken 2023’te 273 milyar 143 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

KURUMSAL KREDİ KARTI BORÇLANMALARINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Kurumsal kredi kartı borçlanmalarına bakıldığında geçen yıla göre yüzde 135’lik bir artış görüldü. 2022’de kurumsal kredi kartı borçlanması 110 milyar 943 milyon TL iken 2023’te bu rakam 260 milyar 953 milyon TL’ye yükseldi. 2023’te taksitli kurumsal kredi kartı borçlanması 144 milyar 396 milyon TL olurken taksitsiz kurumsal kredi kartı borçlanması 116 milyar 556 milyon TL oldu.

TİCARİ KREDİLERDEKİ ARTIŞ TÜKETİCİ KREDİLERDE ARTIŞA GÖRE SINIRLI KALDI

2022 yılı ile içinde bulunduğumuz 2023 yılının kredi verilerini analiz eden encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, resmi enflasyonun yüzde 50’ler seviyesinde olduğu dönemde tüketici kredilerindeki artışın enflasyonun üzerinde kaldığının ve reel olarak borçlanmanın arttığının altını çizerek ticari kredilerdeki artışın enflasyona paralel seyrettiğini ifade etti.

Geçen yıl ile bu yılın ilk çeyrek kredi hacimlerine baktığımızda tüketici kredilerinde yüzde 77’lik bir artış görünüyor ancak ticari kredilerdeki artış sadece yüzde 48 olduğunu ifade eden Kırım, "Sadece bu verilerden yola çıkarak yatırımların azaldığını ancak tüketimin arttığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Yılın ilk çeyreğinde ülke olarak yaşadığımız afetin bunda kısmi etkisi olduğunu düşünüyoruz zira Ocak dönemindeki veriler de tüketimde hızlanmanın yatırımlarda ise yavaşlamanın sinyalini veriyordu" dedi.