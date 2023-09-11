Kredi kartı ve nakit avans faizleri yeniden yükseldi. Kredi kartı ve nakit avans kullanırken bu uyarılara dikkat edin.İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşlar ihtiyaçları için kredi kartı ve nakit avans kullanmaya devam ederken, kredi kartı ve nakit avans kullanımının ‘uygun’ hale getirmenin püf noktalarını araştıran karşılaştırma sitesi encazip.com, kredi kartı harcamalarında ve nakit avans kullanımlarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 1 Aralık 2022’den 1 Temmuz 2023’e kadar sabit tutulan faiz oranları Temmuz ve Ağustos aylarında değiştiriliren, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89’a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19’a çıkarılmıştı.

1 Eylül’den itibaren geçerli olmak şartıyla ise kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,81’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,11’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 3,57’ye, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,87’ye çıkarıldı.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA AYLIK GELİRİNİZİN ÜZERİNE ÇIKMAYIN

Kredi kartı faizleri 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere yeniden yükseldi ancak ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kartı kullanımına devam ediyor. Kredi kartı kullanırken dikkat edeceğiniz birkaç püf noktasıyla faiz artışlarından daha az etkilenebilir, kredi borcunuzu daha rahat yönetebilirsiniz.

Öncelikle ilk dikkat edilmesi gereken nokta, kredi kartı kullanırken aylık gelirin üzerinde bir harcama yapılmaması. Mevzuata göre aylık gelirinizin 4 katına kadar kredi kartı limiti tanımlatabilirsiniz ancak kredi kartının aylık bütçe sınırları dahilinde kullanılması öneriliyor.

Bankaların mobil uygulamalarını kullanarak bir harcama limiti belirleyebilir ve aylık harcamanız bu tutarın üzerine çıkarsa otomatik olarak uyarı alabilirsiniz.

Yalnızca kredi kartının asgari tutarını ödemek, aylık faiz işlenmesine neden olur. Bu nedenle asgari tutar yerine ekstre tutarının tamamı ödenmeli.

Kredi kartı harcamalarının SMS veya mobil bildirim olarak iletilmesini isteyebilir, böylece harcamalarınızı kolayca görebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

Kredi kartlarının bankadan bankaya değişen yıllık aidat ücretleri vardır. Bunları araştırıp en düşük ücret alan kartı seçebilirsiniz.

Bankaların mobil uygulamalarından kampanyaları takip edebilir ve kampanyalara katılabilirsiniz. Böylece harcama yaparken puan kazanabilirsiniz.

Bazı bankların sağladığı karta özel indirim kampanyalarını da takip ederek ödemelerde avantaj sağlayabilirsiniz.

Kart güvenliğine dikkat etmek de büyük önem taşıyor. Bilinçsiz bir şekilde internet üzerinden alışveriş yapmak kart güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle güvenilir ve bilinirliği yüksek platformlardan alışveriş yapılmaya özen göstermelisiniz.

NAKİT AVANSI UZUN VADELİ OLARAK KULLANACAKSANIZ YÜKSEK FAİZ ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Bir diğer seçenek de nakit avans. Taksitli nakit avanslar genellikle kredi kartına tanımlanıyor ve kredi kartının kullanıldığı yerden anında çekilebiliyor. Kredi kartından dolayı kişi bilgileri zaten bankada olduğu için ekstra bir ek belge veya evrak talep edilmiyor. Bu nedenle süreç hızlı ilerliyor.