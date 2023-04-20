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Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz sene ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Türkiye’ye iadesinin Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından onanmasını ardından işlemleri tamamlanan Özer’i taşıyan uçak, Tiran’dan sabah saatlerinde havalandı. Özer’i taşıyan uçak saat 10.15’te İstanbul Havalimanı’na indi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Özer’in, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülmesi bekleniyor.

Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul’a getirildi.

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