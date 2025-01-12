Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, COVID-19 pandemi sürecinde efektif (planlı) kalp ameliyatlarının ertelendiğine dikkat çekerek, pandemi sırasında sadece COVID-19 ile değil, kalp hastalıklarının tedavisinde yaşanan gecikmelerle de mücadele ettiklerini ve bu durumun önlenebilir kayıplara yol açtığın söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, pandemi sürecinde elektif (planlı) kalp ameliyatlarının büyük ölçüde ertelenmesinin ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların birçok hastanın durumunun kötüleşmesine neden olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde kalp hastalarının tedaviye ulaşmaktan çekindiğini vurgulayan Prof. Dr. Durdu, karantina ve enfeksiyon endişesi gibi nedenlerin birçok kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını engellediğini söyledi. Durdu, "Kriz zamanlarında acil kalp cerrahisi prosedürlerine öncelik verilmesi hayati önem taşıyor. Kalp hastalıkları, zamanında müdahale edilmezse geri dönülmez sonuçlar doğurabilir" dedi.

Prof. Durdu, COVID-19 enfeksiyonunun kalp ve damar sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek; COVID-19 geçiren bireylerde kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği gibi komplikasyon riskleri ciddi ölçüde arttığına vurgu yaparak, bunun COVID-19’un sadece solunum yollarını değil, kardiyovasküler sistemi de etkileyen bir hastalık olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Pandemi sonrası dönemde sağlık sistemlerinin dayanıklılığını artırmanın önemine dikkati çeken Durdu, "Bu süreç bize, kriz zamanlarında sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamanın hayati önemini gösterdi. Acil durum planlamalarında kalp cerrahisi gibi kritik branşlara daha fazla öncelik verilmesi gerekiyor" diye konuştu.