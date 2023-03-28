TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kırklarelispor’la golsüz berabere kalıp zirve yarışında tekrar geriye düşen Bucaspor 1928’de Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, yarın oynayacakları AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.İZMİR (İGFA) - Bucaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, istatistiklere baktığımızda çok net oyunun ortada olduğunu belirterek, "Top oynayan biz, oyun bizde, gol pozisyonu üreten biziz. Oynadığımız oyundan, sahadaki karakterden memnunum. Oyuncularımız şampiyon olma adayı bir takım gibi oynuyor. Biz şampiyon olacağız. Zaman zaman zorluklar yaşayacağız. Bu sadece ufak bir sekte. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz bizi destekleyen Bucaspor taraftarına da selam olsun” dedi.

"Hedefe ulaşan taraf olacağız"Vazgeçmeyeceğiz, önümüzde daha oynanmamış 10 hafta var diyen Karafırtınalar, “Taraftar gol isteyecek, 3 puan isteyecek, şampiyon olmak isteyecek. Bunları istemezse zaten problem var. Şampiyon olan takımlara baktığımızda böyle takılmalar olabiliyor. Özellikle iç saha maçlarında gelen rakipler tamamen savunma odaklı olduğu için böyle oyunlar ortaya çıkabiliyor. Biz oyunumuzu geliştirmek için bir adım daha attık. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşan taraf olacağız” diye konuştu.

"GOL KAÇIRMAMAMIZ LAZIM"

Rakiplerin kapalı savunma yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, “Kapalı savunmaları açmak kolay değil. Önemli olan bizim üretebilmemiz. Yakaladığımız pozisyonda cezayı kesmemiz lazım. Ligin başında su kaldırır ama ilerleyen haftalarda bu konularda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de kendi içimizde o değerlendirmeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKEMLER DAHA HAKKANİYETLİ OLMALI"

Her maça final gözüyle baktıklarını kaydeden Karafırtınalar, "Hakemler zaman zaman yanlış kararlar alabiliyor haliyle bu da sahada savaşan oyuncularımın emeklerine yazık oluyor. Ligin boyu kısalırken hakemlerin de daha anlayışlı ve de yerinde hakkaniyetli kararlar vermesini bekliyorum bunu sadece bizim takımımız için değil mücadele eden tüm kulüplere aynı hasasiyetle yaklaşmaları gerektiği için istiyorum’ diye konuştu.