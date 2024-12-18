2024’te en çok ziyaret edilen liman şehirleri arasında Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya öne çıkarken Karadeniz kıyısındaki Samsun, Trabzon ve Sinop limanları da önemli bir ivme kazandı. Samsun, yıl boyunca ağırladığı 25 bin yolcu ile Karadeniz kruvaziyer turizminin lideri oldu.İZMİR (İGFA) - 2024 yılı, Türkiye kruvaziyer turizmi için bir dönüm noktası oldu. Geçmiş yıllarda yakalanan başarıların üzerine yenilerini ekleyen Türkiye, liman altyapısından müşteri memnuniyetine kadar birçok alanda kendini geliştirerek kruvaziyer gemi sayısında yüksek bir artış gözlemlendi.

Yıl boyunca bin 200’den fazla kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarını ziyaret ederken, toplamda 1,8 milyon yolcu ağırlandı. Bu rakamlar, Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki yükseliş trendinin en somut kanıtı oldu.

Sektör temsilcilerinden Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, bu gelişmelerin sadece denizcilik sektörü için değil, aynı zamanda turizm ve ekonominin diğer alanları için de önemli bir değer yarattığını ifade etti.

Kruvaziyer turizminin yalnızca yolcu taşımacılığı değil aynı zamanda yerel ekonomiye yapılan büyük bir yatırım olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, ulaşım sektörü ve tur rehberleri gibi birçok alan bu turizmden doğrudan fayda sağlıyor. 2024, erken rezervasyonlardaki %20’lik artış ve kruvaziyer limanlarımızda sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetlerle birlikte ülkemizi kruvaziyer turizminin gözde destinasyonlarından biri haline getirdi. Türkiye'nin eşsiz kültürel ve doğal mirası, kaliteli hizmet anlayışıyla birleşerek kruvaziyer yolcularının tekrar gelmek isteyecekleri bir deneyim sunuyor." dedi.

Liman şehirlerinde gözlemlenen ekonomik hareketlilikten memnuniyetle bahsederek şunları dile getiren Çavuşoğlu, "Kruvaziyer turizmi, yerel esnaf ve işletmeler için büyük bir gelir kaynağı oluşturuyor. Gelen yolcular restoranlarımızda yemek yiyor, mağazalarımızdan alışveriş yapıyor ve rehber eşliğinde düzenlenen turlara katılıyor. Bu hem istihdamı artırıyor hem de bölge ekonomilerine önemli bir katkı sağlıyor. Gelecekte bu etkinin daha da büyüyeceğine inanıyoruz." dedi.

‘‘KRUVAZİYER TURİZMİNDE KÜRESEL MERKEZ OLACAĞIZ!’’

Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği avantajların altını çizen Çavuşoğlu, ülkemizin Ege, Akdeniz ve Karadeniz’i birleştiren bir hub olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

2025 hedeflerini de özetleyen Çavuşoğlu, "Amacımız, Türkiye’yi kruvaziyer turizminin dünya çapındaki en önemli destinasyonlarından biri haline getirmek. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerimiz kruvaziyer rotalarında altın çağını yaşıyor. Bu doğrultuda Ülkemizin bu ivmesini sürdürmesi için özel sektör ve kamu iş birliği ile yeni yatırımlara odaklanmamız gerekiyor. 2025 yılında daha fazla yolcu ve gemi ağırlarken, çevre dostu uygulamalara öncelik vereceğiz. Sektörümüzde sürdürülebilirliği sağlamak adına enerji verimliliği yüksek liman altyapı projelerine yatırım yapacak, karbon ayak izini azaltan yenilikçi teknolojilere odaklanacağız. Ayrıca, yerel işletmeleri ve esnafları daha fazla destekleyerek ekonomik kalkınmayı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini daha fazla ön plana çıkararak, ülkemizi Akdeniz ve Karadeniz havzasında vazgeçilmez bir kruvaziyer merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.