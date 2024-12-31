Türkiye kruvaziyer sektörü 2024’ü yüzde 30’un üzerinde büyüme ile kapatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kruvaziyer sektörü pandemi sürecinin kayıplarını kapatıyor, 2024 dünyada ve ülkemizde kruvaziyerin yeniden parladığı bir yıl oldu.

Türkiye limanlarına kesintisiz ve düzenli olarak gelen kruvaziyer firması Celestyal’in Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz; sektörün 2024 değerlendirmesinde, yılın hem sektör, hem de marka bazında güzel gelişmelerle kapattıklarını belirtti.

Kasım sonu itibarıyla 2024 yılı içinde Türkiye limanlarına toplam bin 167 kruvaziyer gemisi geldiğini vurgulayan Alnıtemiz, "Özellikle İstanbul, Galataport’la birlikte artık yeniden dev kruvaziyer gemileri için önemli bir hub haline geldi. Lİmanlarımıza gelen toplam kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyon 854 bin 364 oldu. Yolcu sayısındaki bu artış; geçtiğimiz yılla kıyaslayınca özellikle daha büyük kapasiteli gemilerin ülkemize geldiğini gösteriyor. Celestyal açısından bakınca 100’ün üzerinde düzenli sefer geçekleştirdik, bu seferlerde ağırlığı Amerikalı ve Avrupalı olmak üzere toplam taşıdığımız yolcu sayısı 100 bini geçti. Yaz boyu haftanın 3 günü Kuşadası limanına bir Celestyal gemisi geldi. 100 bin cruise yolcusu limanlarımıza giriş yaptı. 2024 giden yolcu açısından da başarılı bir yıl oldu. Türkiye limanlarından gemilerimize 20 bin yolcu bindirdik. Bunların içinde 12 bini Türk, diğerleri yabancı misafirlerimizdi. Onları sadece gemilerimizde ağırlamaktan öte, ülkemizi keşfetmelerine olanak sunduk. Öncesi ve sonrasında yakın bölgeleri gezebilecekleri turlar düzenledik, ülkemizde de konaklamalarına fırsat yarattık, dolayısıyla ekonomiye artı değer sağladık. Bir kruvaziyer operasyonu sadece cruise tur paketini içermez. Limanlarımızda biniş ve iniş yapan her cruise turisti için katma değerli programlar yapıyor, onları ülke turizmimize de kazandırıyoruz. Dolayısıyla 2024 bu açıdan da kazanımlı bir yıl oldu." diye konuştu.