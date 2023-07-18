Türkiye limanlarına 2023 yılının ilk 5 ayında yanaşan kruvaziyer sayısı yüzde 43 artışla 279'a, karaya inen yolcu sayısı ise 300 bine ulaştı.İZMİR (İGFA) - Dünyanın ilk 20 ekonomisi içerinde yer alan Türkiye, deniz-kum-güneş ve doğal güzellikleri kadar tarihi ve kültürel turizmi ile de çok önemli bir turizm lokasyonunda bulunuyor. Akdeniz Çanağı’ndaki avantajlarımıza bir de Karadeniz eklenince kruvaziyer turimizninde elimiz daha da güçleniyor.

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Türkiye, dünyanın en önemli kruvaziyer turizmi noktalarından biri. Bizim en büyük sorunumuz yatırım ve tanıtım. Ülkemizin avantajlarının çok iyi anlatılması gerekmektedir. Kruvaziyer turizminde sahip olduğumuz avantajların etkili PR çalışmaları ile dünya kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Uyuyan devi uyandırmalı ve deniz turizminde hak ettiğimiz payı almalıyız” dedi.

Ülkemizin Akdeniz Çanağı’nın en önemli deniz turizmi destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Akdeniz haricinde Karadeniz gibi bir lokasyon ve Rusya, Ukrayna, BDT gibi ülkelerle komşu olduğumuza vurgulardı. Türkiye limanları kruvaziyer turizminin yeniden odak noktası olmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, ilk 5 ayda Türkiye'nin limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısı yüzde 43'lük artışla 279'a, karaya inen yolcu sayısı ise 300 bine ulaştığını kaydetti.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE BAŞI KUŞADASI ÇEKİYOR

Kaptan Çavuşoğlu yıl sonu hedefine ilişkin öngörüsünü de, 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak olarak açıkladı.

Bu arada Türkiye’deki kruvaziyer limanları ile ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “2023 yılının ocak-mayıs döneminde Kuşadası’na 124, İstanbul’a 50, Çeşme’ye 20, Bodrum’a 19, Antalya’ya ise 8 kruvaziyer gemisi demirledi. Aynı dönemde ülkece 299 bin 377 kruvaziyer yolcusu ağırladık. En fazla konuğu ise 157 bin 940 ile Kuşadası ağırladı. Kuşadası’nı 71 bin 16 ile İstanbul, 14 bin 777 ile Antalya, 13 bin 886 ile Bodrum, 8 bin 418 ile Çeşme ve 7 bin 744 ile Çanakkale takip etti. İzmir ve Marmaris limanlarında da 5 binden fazla turist ağırlandı. 2023’te 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine, kruvaziyer turizminden de katkı bekleniyor. Ben, burada aslan payının kruvaziyer turizmine ait olacağını öngörüyorum" diye konuştu.