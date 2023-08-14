Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kruvaziyer turizminin gelişmesi yönünde uzun yıllardır önemli yatımlar yaptıklarını ve yaşanan artışların sebebinin bu yatırımlar olduğunu dile getirerek, kruvaziyer yolcu sayısının geçen yıla oranla yüzde 66,7 oranında artış gösterdiğini kaydetti.ANKARA (İGFA)- Kruvaziyer turizminin gelişmesi yönünde uzun yıllardır önemli yatımlar yaptıklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının geçen yıla oranla yüzde 66,7 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde Türkiye'ye 341 bin 556 kurvaziyer yolcusu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, yıl sonu ise 1 milyon yolcuyu aşmasını beklediklerini kaydetti.

Yaz aylarının başlamasıyla kruvaziyer turist sayısında ciddi bir artışın yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde kruvaziyer turizminin gelişmesi için çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar sayesinde ise kruvaziyer turizminide talep gören ülke olduk. Bu talep ve tercihlerin rakamlara da olumlu yansıdığını görüyoruz. Nisan’da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı Mayıs’ta 176 bin 840'a, Haziran’da 183 bin 407 ve Temmuz’da 209 bin 33’e yükseldi. Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu bir milyonu aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.