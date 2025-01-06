KSO Başkanı Zeytinoğlu firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerini değerlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ticaret Bakanlığı, firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak açıklanan ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerinin 2024 yılı verilerini açıkladı. 2024 yılında ülkemizin ihracatı yüzde 2,5 oranında artış ile 261 milyar 925 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında faaliyet illerine göre ihracatta ise İstanbul yüzde 4,54 azalış ve 56 milyar 541 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 7,34 artış ve 32 milyar 004 milyon dolarla ikinci sırada ve İzmir ise yüzde 3,43 azalış ve 23 milyar 817 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Bu illeri 18 milyar 244 milyon dolar ile Bursa ve 13 milyar 228 milyon dolar ile Tekirdağ takip ediyor” dedi.

ZEYTİNOĞLU İHRACATÇILARI KUTLADI

Ayrıca 2024 yılında ihracatını en fazla artıran ilin Kocaeli olduğunu ifade eden Zeytinoğlu; “Geçen yıla göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış sırasıyla Kocaeli 2 milyar 188 milyon dolarlık artış ile birinci il, Çorum 2 milyar 104 milyon dolarlık artış ile ikinci il, Eskişehir 591 milyon dolarlık artışla üçüncü il oldu. İlimizin ihracatta ikinci sırada yer alması ve ihracatını en fazla artıran il olması memnuniyet verici. İlimizdeki tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.