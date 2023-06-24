KSO Oda Orkestrası’nın icra ettiği ‘Odamızın 34. Yılı ve Yaza Merhaba’ konseri gerçekleştirildi. Konserde Oda Orkestrası muhteşem performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) geleneksel hale getirdiği Oda Orkestrası konserlerine bir yenisine daha ekledi. Doç. Dr. Revnak Yengi yönetimindeki KSO Oda Orkestrası ‘Odamızın 34. Yılı ve Yaza Merhaba Konseri’ni düzenledi, icra ettiği birbirinden güzel eserler ile sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

SANATSEVERLERİN İLGİSİ

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eşi Rüya Zeytinoğlu, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül ve çok sayıda davetli ile sanatsever Kocaeli halkı katıldı. Etkinlik öncesi kokteylde buluşan sanatseverler daha sonra salondaki yerlerini aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Yoğun katılımın olduğu konserde Şef Doç. Dr. Revnak Yengi, konseri organize eden Kocaeli Sanayi Odası’na teşekkür etti. Bir saat boyunca 9 parçalık klasik müzik repertuarıyla muhteşem bir performans sergileyen KSO Oda Orkestrası, konukların büyük beğenisini topladı. Oda Orkestrası, icra edilen son eserin ardından muhteşem sahne performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. KSO Başkanı Zeytinoğlu da Şef Doç. Dr. Revnak Yengi ve orkestra üyelerini bu güzel konser dolayısıyla tebrik etti.