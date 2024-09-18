Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası’nın Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde düzenlenen ‘Yaza Veda Konseri’nde Kocaelililer eşsiz bir müzik keyfi yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası, Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde düzenlenen ‘Yaza Veda Konseri’nde dinleyicilere muhteşem bir akşam yaşattı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyelerinin katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Ak Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanvekili Serdar Atasever, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, il müdürleri, Deva Partisi İl Başkanı Yunus Katı, il başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli ile sanatsever Kocaeli halkı katıldı.

Etkinlik öncesi kokteylde buluşan sanatseverler daha sonra salondaki yerlerini aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Yoğun katılımın olduğu konserde bir saat boyunca 6 parçalık klasik müzik repertuarıyla muhteşem bir performans sergileyen KSO Oda Orkestrası, konukların büyük beğenisini topladı. Oda Orkestrası, icra edilen son eserin ardından muhteşem sahne performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul da Prof. Dr. Revnak Yengi ve orkestra üyelerini bu güzel konser dolayısıyla tebrik etti.