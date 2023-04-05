Kocaeli Sanayi Odası Mesleki Eğitim Komisyonu organizasyonunda, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekyaz firması işbirliği ile ‘Doğal Afetler’ temalı ‘Meslek Liseleri Tasarlıyor Solidworks ile Tasarım 4.0 Yarışması’ düzenleniyorKOCAELİ (İGFA) - Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerine açık olan yarışmaya 26 okuldan 72 ekip ve 190 öğrenci başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlandığı yarışma için ekiplere sanayi kuruluşları mentörlük yapacak.

Kocaeli'de tasarım kültürünü yaygınlaştıracak ve özendirecek, mesleki ve teknik eğitim-sektör işbirliğine katkı sağlayacak yarışmada her ekibe bir mentör firma atanacak. Tek sorumlulukları ekipleri yönlendirmek ve onlara rehberlik etmek olan mentör firmaların başvuruları ise alınmaya devam ediyor. Yarışmaya katılacak ekiplere mentörlük yapmak isteyen firmaların https://kosano.org.tr/tasarimyarismasi için internet sitesinden, 14 Nisan 2023 Cuma gününe kadar başvurularını yapması bekleniyor.

Yarışmanın ödül töreni 9 Haziran 2023 Cuma günü.