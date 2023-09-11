Kocaeli Sanayi Odası’nın destekleriyle yaptırılan Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nda öğrencilere bu yıl da okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) eğitime olan desteğini artırarak sürdürüyor. KSO, üyelerinin desteği ile eski Gölcük Dumlupınar Ortaokulu’nun yerine tam donanımlı yeni bir okul inşa edilmiş, 2011 yılında yapımına başlanan okul 2013 yılında tamamlanarak Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştı.

KSO, her yıl okulun ihtiyaçlarına istinaden desteğini sürdürüyor, öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi dağıtarak yanlarında oluyor.

OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE MALZEMELERİ

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nda bu yıl da 640 ortaokul ve 120 anaokulu olmak üzere toplamda 760 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Kaya, Kocaeli Sanayi Odası (KSOKSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Okul Müdürü Hamit Şişman ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen programda protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle buluştu, onlara hediyelerini sundu.

Törende Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Sanayi Odası’na eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Kocaeli Sanayi Odamız bu okulu yaptı. Bugün de sizlere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edecekler. Sizlerden istediğimiz sadece derslerinize çalışmanız. Ailenizi ve öğretmenlerinizi üzmemeniz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz” dedi.